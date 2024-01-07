В Британии предупредили Украину о более мощных российских ракетах

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные пока не применяли ракеты «Циркон» для ударов по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он обратил на это внимание в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По словам эксперта, «Циркон» является самой передовой ракетой РФ, которую уже начали производить серийно.

«Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, <…> траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят», — сказал Меркурис.

Он считает, что разрушительные атаки по бойцам ВСУ продолжатся и в будущем. По мнению аналитика, Вооруженные силы РФ могут начать наносить удары более продвинутым оружием.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» принята на вооружение РФ в январе 2023 года. Ее главная особенность — полет на высоте до 40 километров со скоростью до 11 тысяч км/ч, что делает ее перехват практически невозможным.

До этого спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.