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В Британии предупредили Украину о более мощных российских ракетах

Британский аналитик Меркурис: ВС РФ еще не били по Киеву самой мощной ракетой

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Global Look Press

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные пока не применяли ракеты «Циркон» для ударов по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он обратил на это внимание в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По словам эксперта, «Циркон» является самой передовой ракетой РФ, которую уже начали производить серийно.

«Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, <…> траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят», — сказал Меркурис.

Он считает, что разрушительные атаки по бойцам ВСУ продолжатся и в будущем. По мнению аналитика, Вооруженные силы РФ могут начать наносить удары более продвинутым оружием.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» принята на вооружение РФ в январе 2023 года. Ее главная особенность — полет на высоте до 40 километров со скоростью до 11 тысяч км/ч, что делает ее перехват практически невозможным.

До этого спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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