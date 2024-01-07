На Украине звучит воздушная тревога

В Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях Украины в ночь на 7 января была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения.

В Винницкой области воздушная тревога прозвучала в 0:04 (1:04 мск). В Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях тревогу объявили в 0:34 (1:34 мск). В Житомирской области сирены начали звучать в 1:22 (2:22 мск). В части регионов тревогу уже отменили, однако в Киевской области она продолжает действовать.

Также тревога была объявлена на территории контролируемой Киевом части ДНР.

6 января власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.