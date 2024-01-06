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На Украине сообщили о взрывах в городе Запорожье

«Укринформ»: в подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

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Shutterstock

В городе Запорожье, подконтрольном украинским властям, произошли взрывы. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Подробностей нет. В регионе ранее была объявлена воздушная тревога.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат говорил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. В этот день территория Украины подверглась массированному удару.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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Операция на Украине
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