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Израильская армия заявила об уничтожении ХАМАС на севере сектора Газа

В Израиле заявили о завершении демонтажа структур ХАМАС на севере сектора Газа

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Ohad Zwigenberg/AP

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге заявил, что военные завершили демонтаж военных структур палестинской группировки ХАМАС в северной части сектора Газа, передает ТАСС.

«Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять это достижения и укреплять заграждение и оборонительные сооружения на границе», — сказал Хагари, подводя итоги первых трех месяцев военной операции Израиля против ХАМАС.

Он отметил, что на сроки проведения операции Израиля влияют сложные условия местности, в том числе плотная городская застройка северной части анклава.

По его словам, теперь израильские военные сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центральной и южной частях сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что израильские военные будут это делать при помощи «иных методов» и на основе уроков, которые они извлекли в ходе боевых действий.

6 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что войну в секторе Газа нельзя остановить, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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