Российские системы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Кроме того, к текущему моменту не поступало никаких сведений о разрушениях.

«В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — уточнил глава региона.

6 января в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны сбили несколько украинских ракет в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным ведомства, за минувшие сутки российские средства защиты перехватили четыре авиационные управляемые ракеты и один снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

За день до этого дежурные системы ПВО ликвидировали пять украинских дронов над западной частью акватории Черного моря. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа заместили около 20:00 мск.

Ранее в донецком городе Горловка при обстреле со стороны украинских войск пострадали два человека.