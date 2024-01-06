Военный эксперт рассказал, чем важна Авдеевка

После захвата Авдеевки у российских войск появится возможность для освобождения Донецкой области и продвижения дальше вглубь территории противника. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«Будем стараться брать Авдеевку, не торопясь, чтобы сохранить численный состав. Так было, кстати, на всех других направлениях. Основная задача — сократить количество потерь», — пояснил Глазунов.

По его словам, предположить, сколько времени займет взятие Авдеевки, сейчас затруднительно: это зависит от уровня подготовки и материального оснащения обеих сторон конфликта.

6 января сообщалось, что штурм Авдеевки начался по всем направлениям. Операция сопровождается массированными ударами артиллерии.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский вручил бойцам ВСУ награды в Авдеевке.

Ранее в Британии заявили о страхе Украины потерять Авдеевку за несколько дней.