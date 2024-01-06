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Ким Чен Ын посетил завод по производству ракетных установок

Ким Чен Ын с дочкой посетили завод по производству ракетных установок

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет. Об этом сообщает ЦТАК.

В ходе визита лидер КНДР ознакомился с работой предприятия и осмотрел пусковые машины, отметив, что завод смог перевыполнить план производства в 2023 году.

Также Ким Чен Ын поставил задачи перед заводом на 2024 год.

Ранее КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-18», ответив таким образом на враждебные действия США и Южной Кореи. Уточняется, что ракета смогла преодолеть 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км за 4 415 секунд.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» — это показатель того, на что готова Северная Корея в случае, если Соединенные Штаты решат принять «ошибочное решение».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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