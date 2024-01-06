Индия решила расследовать возможное попадание своих снарядов на Украину

Службы безопасности Индии расследуют возможное попадание своих артиллерийских снарядов на Украину. Об этом сообщает The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

В публикации подчеркивается, что российская сторона недавно выразила Нью-Дели опасения по поводу индийских 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Украина могла получить через Европу в третьем квартале 2023 года.

Издание подчеркивает, что Индия не входит в число государств, которые поставляют боеприпасы Киеву. У служб безопасности появились подозрения, что в данной ситуации могла действовать третья сторона, которая поставляла боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ) через Словению или Польшу, говорится в публикации.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна не отправляла артиллерийские боеприпасы Украине.

До этого МИД Индии заявлял, что существующая система Организации Объединенных Наций и Совет Безопасности организации оказались неэффективными в урегулировании украинского кризиса.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.