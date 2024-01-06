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Индия решила расследовать возможное попадание своих снарядов на Украину

ET: службы безопасности Индии расследуют возможное попадание снарядов на Украину

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Depositphotos

Службы безопасности Индии расследуют возможное попадание своих артиллерийских снарядов на Украину. Об этом сообщает The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

В публикации подчеркивается, что российская сторона недавно выразила Нью-Дели опасения по поводу индийских 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Украина могла получить через Европу в третьем квартале 2023 года.

Издание подчеркивает, что Индия не входит в число государств, которые поставляют боеприпасы Киеву. У служб безопасности появились подозрения, что в данной ситуации могла действовать третья сторона, которая поставляла боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ) через Словению или Польшу, говорится в публикации.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна не отправляла артиллерийские боеприпасы Украине.

До этого МИД Индии заявлял, что существующая система Организации Объединенных Наций и Совет Безопасности организации оказались неэффективными в урегулировании украинского кризиса.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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