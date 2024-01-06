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ВМС Индии освободили экипаж захваченного у берегов Сомали сухогруза

ВМС Индии освободили экипаж захваченного пиратами у берегов Сомали сухогруза

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Lila Global

Представитель Военно-морских сил (ВМС) Индии командующий Вивек Мадхвал сообщил об освобождении экипажа сухогруза Lila Norfolk, который накануне был захвачен пиратами у побережья Сомали, передает РИА Новости.

«Все 21 член экипажа, включая 15 индийцев, находившихся на борту судна, были благополучно эвакуированы из цитадели», — сказал Мадхвал.

Он добавил, что зачистка подтвердила отсутствие угонщиков. По его словам, вероятно, попытка угона пиратами была прекращена после решительного предупреждения морского патрульного самолета ВМС Индии о перехвате военным кораблем.

5 января стало известно, что у побережья Сомали пираты захватили грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии.

Позже ВМС Индии направили эсминец «Ченнаи» на помощь захваченному пиратами в Аравийском море сухогрузу Lila Norfolk с индийским экипажем на борту.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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