Глава ДНР Денис Пушилин рассказал РИА Новости, что для полного освобождения ДНР в рамках задач верховного главнокомандующего знаково освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки.

Подводя итоги года, он заявил, что 2023 год был богат на разноплановые события и знаковыми из них он назвал те, которые связаны со взятием под контроль населенных пунктов в ДНР, включая Соледар, Артемовск и Марьинку.

«Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что в настоящее время важно взять под контроль всю республику в рамках тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий.

До этого сообщалось, что в Донецкой народной республике внесли закон об учреждении медали «за освобождение Марьинки».

Ранее на Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы.