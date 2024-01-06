Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал о знаковых событиях для полного освобождения ДНР

Пушилин рассказал о важности освобождения Соледара, Артемовска и Марьинки в ДНР

close
100%
Александр Сухов/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал РИА Новости, что для полного освобождения ДНР в рамках задач верховного главнокомандующего знаково освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки.

Подводя итоги года, он заявил, что 2023 год был богат на разноплановые события и знаковыми из них он назвал те, которые связаны со взятием под контроль населенных пунктов в ДНР, включая Соледар, Артемовск и Марьинку.

«Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что в настоящее время важно взять под контроль всю республику в рамках тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий.

До этого сообщалось, что в Донецкой народной республике внесли закон об учреждении медали «за освобождение Марьинки».

Ранее на Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами