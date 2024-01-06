Несколько ракет уничтожили над Крымским полуостровом

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что приблизительно в 0:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, которые были уничтожены над Крымским полуостровом.

Приблизительно в 0:15 сообщалось о том, что движение автотранспорта на Крымском мосту было временно перекрыто. Оно было восстановлено в 1:16.

До этого стало известно, что число туристов, посетивших Крым в 2023 году, составило 5,2 млн, что на 20% меньше, чем в позапрошлом году.

На январских праздниках Крым планируют посетить до 180 тысяч гостей.

Также стали известны результаты социологического опроса, проведенного министерством туризма и курортов Крыма, об отдыхе на полуострове.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.