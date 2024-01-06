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Глава Пентагона попал в больницу

Пентагон: глава ведомства Остин попал в больницу с осложнениями после процедуры

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера.

«Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры», — говорится в заявлении.

В военном ведомстве отметили, что Остин идет на поправку и, скорее всего, в субботу вернется к работе.

До этого Ллойд Остин говорил, что США не допустят победы России на Украине. Также он заявил, что американская армия — это самая смертоносная сила в истории.

Ранее министр обороны Британии испугался победы России на Украине.

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