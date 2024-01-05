Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия нанесла удары по центрам разработки новейших ракет для ВСУ

Военный эксперт Гетьман: ВС РФ поразили центры разработки новейших ракет ВСУ

close
100%
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России поразили центры разработки новейших ракет, которые выпускают для украинских войск. Об этом в эфире YouTube-канала «Сейчас» заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

По словам специалиста, 29 и 2 января российские ракеты и дроны в основном били по предприятиям, производящим различную современную технику, включая беспилотники.

«А также [удары наносили] по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — сказал Гетьман.

Он предположил, что ВС РФ смогли нанести существенный ущерб украинскому ВПК, поскольку российская разведка смогла найти множество данных о разработчиках передового вооружения в открытых источниках.

О том, что во время ударов в начале января РФ поразила мастерскую, где специалисты занимаются разработкой и модернизацией беспилотников, ранее заявил бывший депутат Рады и нынешний военнослужащий ВСУ Игорь Луценко. Он также добавил, что объем материального ущерба уточняется.

Ранее в Верховной раде сравнили российский удар по Киеву с концом света.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами