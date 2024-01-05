Россия нанесла удары по центрам разработки новейших ракет для ВСУ

Вооруженные силы России поразили центры разработки новейших ракет, которые выпускают для украинских войск. Об этом в эфире YouTube-канала «Сейчас» заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман.

По словам специалиста, 29 и 2 января российские ракеты и дроны в основном били по предприятиям, производящим различную современную технику, включая беспилотники.

«А также [удары наносили] по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — сказал Гетьман.

Он предположил, что ВС РФ смогли нанести существенный ущерб украинскому ВПК, поскольку российская разведка смогла найти множество данных о разработчиках передового вооружения в открытых источниках.

О том, что во время ударов в начале января РФ поразила мастерскую, где специалисты занимаются разработкой и модернизацией беспилотников, ранее заявил бывший депутат Рады и нынешний военнослужащий ВСУ Игорь Луценко. Он также добавил, что объем материального ущерба уточняется.

Ранее в Верховной раде сравнили российский удар по Киеву с концом света.