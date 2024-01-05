Россия пресекла попытку атаки беспилотников над Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили все беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«5 января около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие 5 января около 12:30 мск пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории России.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде системы ПВО сбили десять воздушных целей, два человека пострадали. В ночь на 5 января министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 дронов над Крымом и еще один над Краснодарским краем.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.