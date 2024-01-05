Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери при контратаках Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило издание Asia Times.

Как узнали журналисты, ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбасе. Также авторы статьи предположили, что именно из-за этих потерь украинские генералы требуют мобилизовать еще 500 тысяч граждан.

19 декабря на пресс-конференции по итогам года президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране. Обсуждая с депутатами законопроект о новой мобилизации, Умеров и Залужный подчеркнули, что если не будет усиления, то некому будет защищать государство.

Ранее стало известно, что ва Украине продают маски с лицами стариков, помогающие избежать вручения повестки.