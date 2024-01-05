Над Черным морем сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»

Вооруженные силы России около 12:30 мск пресекли попытку Украины совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинская ракета была уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над северо-западной частью акватории Черного моря.

5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде системы противовоздушной обороны сбили 10 воздушных целей, два человека пострадали. В ночь на 5 января Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА над Крымом и еще один над Краснодарским краем.

До этого в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.