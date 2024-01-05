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Иордания атаковала базы контрабандистов на юге Сирии

Reuters: Иордания нанесла авиаудары по возможным позициям наркоторговцев в Сирии

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Ugur Can/AP

Иордания нанесла воздушные удары по предполагаемым позициям контрабандистов наркотиков в Сирии. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным агентства, военные с воздуха разрушили дом, который принадлежал главарю одной из банд и крупному торговцу наркотиками. В соседнем населенном пункте Сальхад уничтожили несколько контрабандистов, добавили журналисты.

Как сообщал телеканал Аl Hadath, иорданские ВВС атаковали южные районы Сирии 18 декабря 2023 года во время операции против банды боевиков, которые нарушили границу.

Тогда удалось задержать девять сирийских граждан, у которых изъяли 12,9 тысячи брикетов с гашишем и 4,9 млн таблеток каптагона (стимулятор амфетаминового ряда). Также получилось захватить партию оружия и боеприпасов, в том числе четыре переносных ракетных комплекса, противопехотные мины, снайперские винтовки и взрывчатку.

Представитель армейского командования заявил агентству Petra, что изъятый груз обирались отправить в арабские страны Персидского залива.

Ранее Россия, Египет и Иордания обсудили необходимость прекращения огня в Газе.

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