В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения.

Кроме того, сирены воздушной тревоги также звучат в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Ночью тревога была отменена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Поздно вечером 4 января сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Информация о взрывах в украинской столице стала появляться еще 1 января.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.