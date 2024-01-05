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ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском

Разведчик РФ рассказал об отступлении ВСУ на ряде позиций под Артемовском

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Mstyslav Chernov/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отодвинули свои позиции на ряде участков на Артемовском направлении в Донбассе. Об этом РИА Новости рассказал разведчик, командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным «Дон».

«Последние изменения за две недели, раньше, если мы летали на два-три километра, то сейчас противник отошел вглубь свой обороны — мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается», — рассказал он.

Операторы беспилотных аппаратов постоянно проводят разведку местности. При любом заметном изменении и обнаружении цели вылетает FPV-дрон и наносит удар по этим координатам.

Командир группы спецназа «Южной» группировки ВС России отмечал, что украинские военные проявляют неуверенность на позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском.

Они используют только кассетные снаряды, но пробить блиндажи и укрепления не могут. ВСУ используют FPV-дроны, поэтому российские разведчики выходят на задачи исключительно ночью.

Ранее российские спецназовцы взяли опорный пункт ВСУ.

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Операция на Украине
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