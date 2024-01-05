Российская армия получила новейшие САУ «Коалиция-СВ»

В госкорпорации «Ростех» заявили, что российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что государственные испытания САУ были завершены в 2023 году. В «Ростехе» подчеркнули, что «Коалиция-СВ» на деле подтвердила все заложенные разработчиками характеристики.

В госкорпорации добавили, что в текущий момент развернуто серийное производство САУ, а также выпуск транспортно-загрузочной машины. Первые комплексы были направленны российским войскам в конце 2023 года.

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» отличается от самоходной гаубицы «Мста-С» повышенной скорострельностью и наличием необитаемой башни.

Он добавил, что САУ имеет необитаемую башню и может стрелять обычными снарядами с повышенной точностью. Кроме того, орудие полевой артиллерии способно на автомате производить топографическую привязку и наносить удары сразу после получения координат цели с беспилотников.

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