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В Британии заметили намек Путина насчет Одессы

Sky News: Путин планирует взять под контроль Одессу

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Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

Президент России Владимир Путин планирует взять под контроль Одессу и все Северное Причерноморье. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Недавно он назвал Одессу «русским городом», что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем Черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина», — сообщается в обзоре развития современных конфликтов.

Телеканал считает, что предполагаемый план Путина по контролю над Северным Причерноморьем может быть реализован, так как Запад продолжает испытывать усиливающуюся усталость от Украины.

До этого Путин заявил на пресс-конференции, что Одесса является русским городом, и все об этом знают.

Глава государства добавил, что после 2014 года стало понятно, что России не позволят выстроить нормальные отношения с Украиной.

Ранее после сноса памятника Пушкину в Киеве Арестович назвал украинцев дикарями.

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