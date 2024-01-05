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В Новороссийске рассказали о деталях взрыва, который слышали жители города

Диспетчер сообщил, что в Новороссийске не поступали сообщения о разрушениях

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Новороссийске не поступали сообщения о разрушениях и пострадавших после того, как в районе города раздался взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) города.

«Информация проходила от жителей — был слышен гул, был слышен взрыв где-то, а вот о повреждениях — ничего такого. В основном информация проходила по 112 <...> Повреждений, жалоб от населения — ничего не было», — заявили в ЕДДС.

До этого взрыв прогремел в районе Новороссийска, в Краснодарском крае.

Местные жители сообщили о громком звуке взрыва, от звука затряслись окна. Сообщений о пострадавших или раненых не поступало.

4 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) также провели одну из самых массированных атак на Севастополь. О ее последствиях рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.

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