Российские силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Крымом и один дрон над Кубанью

Минобороны России сообщило о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, а также один дрон над Краснодарским краем. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, это была попытка террористической атаки на объекты Российской Федерации.

Министерство отметило, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей и предотвратили возможную угрозу. В результате операции не было нанесено никакого ущерба для территории России.

В Минобороны подчеркнули, что будут продолжать бдительно следить за любыми попытками нарушения государственной границы и защищать свою территорию от возможных угроз.

До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после остановки в течение менее часа. Причина перекрытия движения не сообщалась, однако в течение суток в четверг, 4 января, дежурные средства противовоздушной обороны России сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.