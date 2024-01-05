Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Крымом и один дрон над Кубанью

МО: система ПВО уничтожила 36 беспилотников над Крымом и один дрон над Кубанью

close
100%
Michal Dyjuk/AP

Минобороны России сообщило о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом, а также один дрон над Краснодарским краем. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, это была попытка террористической атаки на объекты Российской Федерации.

Министерство отметило, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей и предотвратили возможную угрозу. В результате операции не было нанесено никакого ущерба для территории России.

В Минобороны подчеркнули, что будут продолжать бдительно следить за любыми попытками нарушения государственной границы и защищать свою территорию от возможных угроз.

До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после остановки в течение менее часа. Причина перекрытия движения не сообщалась, однако в течение суток в четверг, 4 января, дежурные средства противовоздушной обороны России сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами