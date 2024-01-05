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В Пентагоне рассказали о деньгах, которые не могут выделить Украине

Пентагон: ВСУ имеют право получить от США $4 млрд, но у Вашингтона нет ресурсов

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право получить от США $4,2 млрд, но у Вашингтона нет доступа к ресурсам без одобрения конгресса. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«У нас есть полномочия потратить их <...> но у нас нет возможности пополнить запасы», — заявил Райдер.

Средства, о которых упомянул Райдер, касаются президентской программы передачи вооружений (PDA), отправки оружия Украине непосредственно с американских складов. Эта сумма образовалась в результате обнаружения ошибки оценки поставляемой Украине помощи.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США сейчас не располагают средствами на помощь Украине, но ожидают, что союзники продолжат поддерживать ее.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы союзники и партнеры были в состоянии продолжать помогать Украине.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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