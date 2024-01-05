На подлете к Белгороду система ПВО сбила 10 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Как сообщает губернатор Гладков в своем Telegram-канале, было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу.
На текущий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Уже стало известно о двух пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. На место приехали бригады скорой помощи, и пострадавших направили в городскую больницу №2.
Гладков добавил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Глава области также рассказал о новых повреждениях в городе после обстрела. Пострадал жилой сектор.
В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждения получили свыше 30 автомобилей.
В Белгородском районе в одном домовладении повреждены кровля и автомобиль.
В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Владимир Путин назвал терактом удары по Белгороду, так как в этом случае было использовано неизбирательное оружие для удара по гражданскому населению.
Три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, семь человек пострадали. Российские средства ПВО сбили над регионом 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». 3 января в городе снова включали сирену ракетной опасности. По словам Гладкова, ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной, сработали средства ПВО, утром зафиксировано два обстрела.
Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.