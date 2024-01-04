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В Пентагоне раскрыли сроки по подготовке летчиков для ВСУ

Пентагон: часть летчиков ВСУ будут готовы к пилотированию F-16 в 2024 году

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Часть летчиков военно-воздушных сил Украины будут готовы к пилотированию истребителей F-16 в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает ТАСС.

«Я ожидаю, что когда-нибудь позже в этом году мы начнем видеть, как эти пилоты заканчивают обучение, но у меня нет никаких конкретных деталей», — заявил Райдер.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Обучением украинских летчиков пилотировать истребители F-16 занимается широкая коалиция западных стран, в том числе Соединенные Штаты, Британия, Дания и Нидерланды. Конкретные сроки появления в небе над Украиной американских истребителей пока неизвестны.

До этого Норвегия отправила два истребителя F-16 в Данию для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) их использованию.

В то же время, норвежские военно-воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на новые истребители пятого поколения F-35.

Ранее на Украине заявили, что Запад перестал говорить об отправке стране истребителей F-16.

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