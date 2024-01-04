США обвинили Россию в использовании ракет КНДР

США считают, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости. В агентстве добавили, что каких-либо доказательств этого факта не было приведено.

Кирби сообщил, что Россия запустила одну из этих ракет 30 декабря, а 2 января — еще одну. По его словам, США считают, что Россия полагается на предоставленные КНДР ракеты. Кирби также заявил, что США поставят вопрос о якобы произошедшей «оружейной сделке» между РФ и Пхеньяном в СБ ООН и наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между РФ, Ираном и КНДР.

Ранее МИД РФ опровергал заявления о нарушении Россией санкций Совета Безопасности и заявлял о своей ответственности перед международным сообществом.

Тем временем в Госдепе пообещали, что США продолжат финансировать военные нужды Украины. Но, по словам главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, это не значит, что объем соответствующих расходов останется на прежнем уровне.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.