Системы ПВО перехватили ракету над Липецкой областью

Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили украинскую ракету в небе над Липецкой областью. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в министерстве.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в Липецком районе с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось обнаружить и обезвредить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

4 января ВСУ также провели одну из самых массированных атак на Севастополь. О ее последствиях рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

В Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом. В городе полтора часа действовала воздушная тревога.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.