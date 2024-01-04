Отставной генерал рассказал о планах атаковать РФ миллионами дронов

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что планы украинской стороны атаковать РФ миллионами дронов сорвались. Соответствующее заявление прозвучало в эфире YouTube-канала «Прямой».

По словам Кривоноса, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров «наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше».

До этого командир ВСУ Юрий Федоренко заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

«Для того чтобы мы сработали FPV-дроном, должна быть точно подтверждена цель, которую мы видим благодаря другому разведывательному БПЛА. <..> И дополнительно мы еще выбираем запасную цель, менее приоритетную», — рассказал он.

По словам Федоренко, ВСУ не могут себе позволить использовать столько же FPV-дронов, сколько российская сторона — до 50 штук на одну группу (о группе какого размера идет речь — не уточняется).

Также он отметил, что российская сторона может позволить держать беспилотники в воздухе постоянно, буквально в дежурном режиме, в то время как украинская сторона использует их более точечно из-за сложности в обеспечении подзарядки дронов.

Ранее Кривонос рассказал об ошибках Зеленского.