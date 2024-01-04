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Глава Севастополя рассказал о последствиях ракетной атаки ВСУ на город

Развожаев заявил о самой массированной атаке на Севастополь за последнее время

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, которую российские военные отразили 4 января, стала одной из самых массированных за последнее время. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя рассказал, что в дом на улице Глухова попал осколок, пострадал один взрослый. Пострадавшего госпитализировали.

В районе Песочной бухты осколки ракеты упали рядом с жилыми домами, а в Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная. Кроме того, осколок снаряда упал на улице Генерала Жидилова и на набережной Учкуевки.

«По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации», — добавил Развожаев.

Он также призвал жителей не подходить к частям сбитых ракеты и сообщать о таких находках сразу по номеру «112».

До этого в Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских управляемых ракет над Крымским полуостровом. В городе полтора часа действовала воздушная тревога.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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