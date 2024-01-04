В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал он.

Мрочко подчеркнул, что взрывы раздались в центральной части города. Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась. Информации о пострадавших пока нет.

В этот же день взрывы на фоне воздушной тревоги повторно произошли в Кропивницком и Кривом Роге, сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Чиновник не привел подробностей произошедшего, информации о пострадавших нет.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Информация о взрывах в украинской столице стала появляться еще 1 января. В Киеве остались без света почти 260 тысяч потребителей.

Ранее в Николаевской области на Украине произошла серия взрывов.