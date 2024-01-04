Над Крымом сбили 10 украинских ракет

Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских ракет над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В МО рассказали, что 4 января около 17:20 мск Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на российской территории.

До этого губернатор Севастополь Михаил Развожаев заявил, что ВСУ атаковали город. Городские спасательные службы на тот момент не зафиксировали повреждений инфраструктуры.

Позже Развожаев сообщил о падении осколков воздушных целей на жилой дом на улице Глухова. По словам губернатора, житель дома получил ранения. Осколки также упали в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Развожаев отмечал, что военные применили в городе дымовую маскировку.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.