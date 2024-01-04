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При массированном ударе по Севастополю пострадал человек

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о падении осколков на жилой дом

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Телеграм-канал «Крымский ветер»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о падении осколков «воздушных целей» на жилой дом на улице Глухова. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Развожаева.

По словам чиновника, житель дома получил ранения.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. <..> Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот», — заявил он.

Сообщается, что на места падения обломков выехали спасательные службы.

Жителей города призвали не выходить на открытые места из-за возможного падения обломков, которое, по словам губернатора, представляет наибольшую опасность во время работы ПВО.

До этого губернатор Севастополя Развожаев сообщил о нескольких сбитых дронах над городом. При этом чиновник подчеркнул, что видео и фотосъемку дронов вести не следует.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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