Украинский генерал рассказал, что помогает России наносить удары по Украине

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос рассказал, в чем заключается ошибка Украины в конфликте с Россией. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Прямой».

По его словам, халатность Киева помогает России наносить удары по Украине.

«Власти так и не поняли, что надо меньше говорить и больше делать», — подчеркнул Кривонос.

Отставной генерал считает, что российские военные пользуются тем, что украинские чиновники открыто говорят об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара.

До этого бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон заявил, что США и Европа делают вид, что желают победы Киева, а на самом деле Украина не нужна никому из них. Французский генерал в отставке пояснил, что слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.