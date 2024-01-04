В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал Развожаев.

Накануне ночью губернатор сообщал, что над акваторией Черного моря сбили ракету. По информации спасательной службы Севастополя, никаких повреждений в городе не было зафиксировано.

31 декабря Михаил Развожаев призывал жителей Севастополя не выходить на улице в новогоднюю ночь. Губернатор советовал воздержаться от выхода на открытые пространства в ночь на 1 января, так как возможны ракетные атаки со стороны Украины.

Перед этим в Севастополе в течение дня два раза объявляли воздушную тревогу. Первая длилась 20 минут, вторая — 14 минут.

Ранее СКР сообщил о расследовании попытки покушений на должностиных лиц в Крыму и Севастополе.