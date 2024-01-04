На Украине сообщили о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге

Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Кропивницком и Кривом Роге. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

О взрывах в регионе также сообщил и глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Чиновник не приводит подробностей произошедшего. Информации о пострадавших нет.

За день до этого в Николаевской области на Украине произошла серия взрывов. Местная администрация сообщала, что все произошло на территории предприятия на окраине населенного пункта Снигиревка.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Информация о взрывах в украинской столице стала появляться еще 1 января.

После серии взрывов без электричества в Киеве остались почти 260 тысяч потребителей. Света не было в Бучанском и Вышгородском районах Киева. Кроме того, наблюдались временные нарушения в работе ГЭС.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепре.