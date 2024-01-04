Российские войска стремятся разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью атак превосходящими силами. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

»Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также наращивают запасы оружия для более тяжелых боестолкновений в 2024 году. В связи с этим Украина нуждается в дополнительной помощи от западных союзников.

До этого испанская газета El Pais, ссылаясь на сержанта ВСУ по имени Александр, писала, что запасы арсеналов украинской армии исчерпаны, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не всегда могут использовать то, что подходит для поражения целей.

Многие механизированные бригады ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.