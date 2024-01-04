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В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot против российских X-32

Корреспондент Welt Шмидтке: ЗРК Patriot не сбили ни одной ракеты X-32 на Украине

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Global Look Press

Корреспондент телеканала Welt Гуидо Шмидтке заявил, что в ходе недавних ударов по Украине ЗРК Patriot не смогли сбить ни одной ракеты X-32, что доказывает их неэффективность при отражении атак этих ракет. Эфир с этим заявлением размещен на YouTube-канале Welt.

«Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — отметил Шмидтке.

До этого страны НАТО договорились о закупке 1 тыс. ракет Patriot.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные поразили ракетным ударом поезд с ЗРК Patriot в Херсоне.

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