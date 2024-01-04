Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на тяжелые потери и отсутствие результатов на Днепре. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата нет», — поделился с журналистами издания один из украинских морпехов.

Солдаты ВСУ, принимавшие участие в переправе через Днепр, говорят, что их миссия не увенчалась успехом. Они несли потери при переправе через реку, а после этого попали под артиллерийский огонь.

До этого РИА Новости сообщало, что пять лодок Вооруженных сил Украины вместе с экипажами и десантом уничтожены на Херсонском направлении во время их переправы через Днепр.

Кроме того, в районе Крынок было ликвидировано скопление живой силы украинских войск общей численностью 32 бойца, а у населенного пункта Токаревка на правом берегу Днепра был уничтожен украинский 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом и боекомплектом.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.