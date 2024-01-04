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В Минобороны сообщили о перехвате трех реактивных снарядов HIMARS

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки перехватили три американских снаряда HIMARS

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Lockheed Martin

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS американского США. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Кроме того, сбиты 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районах Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), Спорного, Берестового, Еленовки, Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР), Романовского и Мирного в Запорожской области, а также в Збурьевки, Песчановки и Новой Каховки в Херсонской области», — сказали в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны РФ поделилось кадрами уничтожения танка Вооруженных сил Украины на одном из направлений специальной военной операции.

2 января сообщалось, что российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники военнослужащими общевойскового объединения группировки войск «Запад». На них видны три боевых машины, которые солдаты поражают несколькими боеприпасами, в том числе дронами-камикадзе «Ланцет».

Ранее ВС РФ уничтожили украинский танк на Запорожском направлении.

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Операция на Украине
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