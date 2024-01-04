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В Индии опровергли информацию о якобы отправке артиллерийских боеприпасов Украине

Представитель МИД Джайсвал: Индия не отправляла артиллерийские боеприпасы Киеву

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Depositphotos

Индия не отправляла артиллерийские боеприпасы Украине. Об этом на брифинге в Нью-Дели заявил официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину, передает ТАСС.

«Можем категорично сказать, мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», — сообщил он.

До этого МИД Индии заявлял, что существующая система Организации Объединенных Наций и Совет Безопасности организации оказались неэффективными в урегулировании украинского кризиса.

В Индии заявляли, что Нью-Дели продолжает выступать за решение конфликта на Украине путем переговоров. Диалог является «единственным способом урегулирования разногласий и споров, какими бы пугающими они ни казались в текущий момент», отмечали в МИД.

Ранее в Индии раскрыли причину сокращения поставок российской нефти.

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