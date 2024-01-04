ВСУ обстреляли Белгород из реактивной системы «Ольха»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня «Ольха», за сутки повреждения получили 20 частных домовладений, шесть квартир в многоквартирных домах, 12 хозяйственных объектов, 13 автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, за сутки по городу прилетело более 370 раз из разных видов оружия — минометов, гранатометов, пулеметов. Украинские военные обстреляли населенные пункты региона, однако пострадавших нет.

Гладков сообщил, что различные разрушения получили 20 частных жилых домовладений, шесть квартир в шести МКД и 12 хозсубъектов. Также повреждения получили 13 автомобилей.

По данным Гладкова, также за сутки ВСУ более 70 раз обстреляли населенные пункты. Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпустили два артиллерийских снаряда, а в самой Журавлевке с беспилотника сбросили четыре взрывных устройства. Также ВСУ атаковали село Солнцевку с помощью дрона-камикадзе, а село Нехотеевка — двумя дронами-камикадзе.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее пострадавших при атаке ВСУ на Белгород начали выписывать из больницы.