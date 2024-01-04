Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли Белгород из реактивной системы «Ольха»

Гладков: ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО «Ольха» и повредили 40 объектов

close
100%
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня «Ольха», за сутки повреждения получили 20 частных домовладений, шесть квартир в многоквартирных домах, 12 хозяйственных объектов, 13 автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, за сутки по городу прилетело более 370 раз из разных видов оружия — минометов, гранатометов, пулеметов. Украинские военные обстреляли населенные пункты региона, однако пострадавших нет.

Гладков сообщил, что различные разрушения получили 20 частных жилых домовладений, шесть квартир в шести МКД и 12 хозсубъектов. Также повреждения получили 13 автомобилей.

По данным Гладкова, также за сутки ВСУ более 70 раз обстреляли населенные пункты. Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпустили два артиллерийских снаряда, а в самой Журавлевке с беспилотника сбросили четыре взрывных устройства. Также ВСУ атаковали село Солнцевку с помощью дрона-камикадзе, а село Нехотеевка — двумя дронами-камикадзе.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее пострадавших при атаке ВСУ на Белгород начали выписывать из больницы.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами