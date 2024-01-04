В Южной Корее сообщили о совместных с США военных учениях на границе с КНДР

Южная Корея и США проводят совместные военные учения с боевой стрельбой недалеко от границы с Северной Кореей, что вызвало резкую реакцию с ее стороны. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Учения начались 29 декабря и должны закончиться 5 января.

«Механизированная пехотная дивизия Южной Кореи Capital и боевая группа американской бригады Stryker из состава 2-й пехотной дивизии были мобилизованы для участия в учениях, которые проходят в приграничном городе Почхон, в 46 километрах к северо-востоку от Сеула», — говорится в публикации.

В них задействованы танки K1A2, боевые самолеты A-19, бронемашины Stryker и артиллерийские системы.

В ответ на это государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Южная Корея начала новый год с «саморазрушительных» действий, а шансы столкновения между двумя сторонами высоки.

В свою очередь, южнокорейская сторона указала на ранее начатые традиционные учения северокорейских войск, которые должны продлиться до весны.

31 декабря Ким Чен Ын призвал армию КНДР непрерывно готовиться к завоеванию Южной Кореи.

1 января лидер Северной Кореи пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи.

Ранее в КНДР обсудили отказ от переговоров с Южной Кореей.