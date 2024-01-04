Колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос заявил в своей статье, что Российская Федерация резко нарастила наступательные возможности, что сделает текущий год крайне тяжелым для Украины.

»Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум», — указал он.

По словам журналиста, Запад обманул ожидания Киева, поскольку не смог быстро нарастить производство боеприпасов, несмотря на все обещания. Он считает, что больше не будет щедрых поставок вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметил обозреватель, что сейчас Киев находится в крайне опасной ситуации: Украина вынуждена мобилизовать 500 тысяч человек для того, чтобы удержать оборону.

По его мнению, Украину ждет «мрачная и суровая зима», при этом 2024 год «грозит оказаться еще страшнее» для Киева.

До этого издание Business Insider писало, что президент России Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от постоянной помощи Украине, и его план воплощается в жизнь.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.