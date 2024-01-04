Россия в ООН объяснила причины кризиса в Красном море

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя связал кризис в Красном море с ситуацией в секторе Газа, назвав первый прямой проекцией насилия в палестинском анклаве. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблема с обеспечением свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе развивается столь тревожным образом не в вакууме. Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», — заявил Небензя.

Российский дипломат заявил, что эскалация насилия отмечается и на других оккупированных палестинских территориях, а также в районе границы Израиля и Ливана.

Небензя добавил, что Россия осуждает атаки на гражданские суда в Аденском заливе и призывает движение «Ансар Аллах» (хуситы) прекратить действия, которые ставят под угрозу коммерческие и гражданские перевозки в регионе.

До этого йеменские хуситы атаковали коммерческое судно Tage компании CMA CGM.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.