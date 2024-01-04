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В Сирии под удар попала база США

«Исламское сопротивление» заявило об атаке на базу США «Эт-Танф» в Сирии

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Hussein Malla/AP

Представители шиитской боевой организации «Исламское сопротивление Ирака» заявили об атаке на базу США «Эт-Танф» в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети движения.

Согласно заявлению, атака по американским объектам в Сирии стала ответом на действия Израиля в секторе Газа против палестинского населения, а также частью общих действий по противодействию американской оккупации в Ираке и прилежащих регионах Ближнего востока.

Какой именно удар был нанесен, не сообщается. База «Эт-Танф» находится в одноименном лагере беженцев на юго-востоке Сирии — американские военные незаконно находятся на территории арабской республики, без мандата ООН и приглашения международно-признанных властей Сирии.

До этого две американские базы, дислоцированные на северо-востоке Сирии, подверглись обстрелам со стороны шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака».

Ранее сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском.

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