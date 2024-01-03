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В Николаевской области прозвучали взрывы

«Общественное»: в Николаевской области Украины произошла серия взрывов

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Shutterstock

В Николаевской области на Украине произошла серия взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту.

По его словам, взрывы произошли на предприятии на окраине населенного пункта Снигиревка.

«На территории одного из предприятий на окраине Снигиревки прогремели несколько взрывов… Все детали сейчас выясняют», — говорится в сообщении телеканала.

При этом по данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области не объявлялась.

До этого в трех областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

Украинское издание «Страна.ua» также сообщало о взрывах в Харьковской области. В ночь на 3 января произошли взрывы в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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