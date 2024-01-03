В МО РФ сообщили о возвращении российских военнопленных

В результате долгого переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 248 российских военнопленных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российских военнослужащих удалось вернуть из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Отмечается, что участие ОАЭ носило гуманитарный характер.

«Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военнослужащих доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен 43 украинских военных за прошедшую неделю.

22 из них сдались в плен на Купянском направлении.

25 декабря Минобороны РФ сообщало, что бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли в плен четырех украинских военных у села Вербовое на Запорожском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.