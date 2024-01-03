Ответ российской стороны на теракт в Белгороде показал свою эффективность, военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены. С таким заявлением выступил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия запустила целый шквал ракет. <…> При этом они целенаправленно наносят удары по стратегическим целям», — отметил эксперт.

Джонсон обратил внимание, что российские бойцы уничтожили «много иностранных наемников», офицеров украинской разведки. Кроме того, удары ВС РФ разрушили предприятия, на которых пытались производить беспилотники и другое военное оборудование.

До этого Джонсон заявил, что Вашингтон может обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и сместить его с должности главы государства.

2 января бывший агент ЦРУ допустил, что российские войска могут взять под контроль Одессу при необходимости.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.