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В Киеве повреждена фабрика по пошиву военной одежды

Компания по пошиву военной одежды М-Тас сообщила о повреждении фабрики в Киеве

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Gleb Garanich/Reuters

В результате взрывов 2 января получили повреждения производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву военной одежды M-Tac. Об этом говорится на странице компании в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств», — пояснили в компании.

Отмечается, что складские помещения и производственные мощности были повреждены либо уничтожены.

До этого киевская городская администрация сообщала в Telegram-канале о полном восстановлении электроснабжения в Киеве после взрывов.

Утром 2 января в Киеве произошла серия взрывов, в результате которых было нарушено электроснабжение некоторых районов города. Частично не было света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах украинской столицы.

Также утром 2 января в Киеве объявляли воздушную тревогу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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