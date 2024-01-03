В Киеве повреждена фабрика по пошиву военной одежды

В результате взрывов 2 января получили повреждения производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву военной одежды M-Tac. Об этом говорится на странице компании в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств», — пояснили в компании.

Отмечается, что складские помещения и производственные мощности были повреждены либо уничтожены.

До этого киевская городская администрация сообщала в Telegram-канале о полном восстановлении электроснабжения в Киеве после взрывов.

Утром 2 января в Киеве произошла серия взрывов, в результате которых было нарушено электроснабжение некоторых районов города. Частично не было света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах украинской столицы.

Также утром 2 января в Киеве объявляли воздушную тревогу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.